Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Peşmergeler şimdi yandı... Toplu şekilde infaz etmişler...

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak Kürt güvenlik güçlerinin, tutukluları kitleler halinde infaz etmekle suçladı.

09 Şubat 2018 Cuma 23:01
Peşmergeler şimdi yandı... Toplu şekilde infaz etmişler...

Gözlemci Kuruluş, Peşmergelerin Iraklıları ve yabancıları, Musul’un 70 kilometre kuzeybatısında, Sais el-Maliha’daki bir okulda tuttuğunu söyledi.
HRW ‘nin Ortadoğu sorumlusu Lama Fakih, “Kürt asayiş güvenlik güçlerinin, yakaladıkları DEAŞ üyelerini bir hafta boyunca gece yarısı toplu olarak infaz ettiğini” belirterek delillerin yüzlerce erkek tutuklu bulunduğunu gösterdiğini kaydetti.

Irak ve Kürt Bölgesel Hükumet yetkilileri, toplu infaz iddialarının acilen ve şeffaf bir şekilde araştırılması gerekir dedi.
İnfazların 28 Ağustos – 3 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştiği belirtildi.

Irak’taki Kürt hükumet yetkilisi Dindar Zebari, HRW tarafından hazırlanan rapor hakkında sorulan soruları geri çevirdi.

Zebari, çatışmalar sırasında birçok DEAŞlı terörist öldürüldü ve öldürülen DEAŞ'LI teröristleri cesetleri muhtemelen gömülecek bir yere götürüldü” savunmasını yaptı.

Cephe hattı cesetlerin bulunduğu yere yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 23:01
  1. DEAŞ
  2. PEŞMERGE

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    1. Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir..
    2. Silah arkadaşlarına anlamlı destek
    3. Tapu işlemlerinde yeni düzenleme…..
    4. Ellerinde küreklerle mezarlıkta..
    5. Önce karşı çıktı! Tepkiler gelince… O..
    6. Elazığ'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 2..
    7. Tek tek kontrol edildi… Milyonluk ceza..
    8. Peşmergeler şimdi yandı... Toplu..
    9. Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçı..
    10. PKK'nın Afrin’deki ATGM Saldırıları
    11. Samsunspor'da kayyum heyeti belirlendi
    12. Suudi Arabistan’dan flaş açıklama…..
    13. İşte ünlü YouTuber'ın El Bab'ta..
    14. Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya..
    15. Adana Demirspor-Gaziantepspor..
    16. Türkiye'den 5 bin km uzakta Milli..
    17. Haritalarla Afrin'de son durum
    18. İran neden Afrin'den rahatsız oluyor?
    19. 35 bin kişi izledi
    20. Siyonistler saldırılarını sürdürüyor...
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    O ilanları verenler yandı!
    O ilanları verenler yandı!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Yerli otomobilde ilk şehir açıklandı
    Yerli otomobilde ilk şehir açıklandı
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı