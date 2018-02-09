Peşmergeler şimdi yandı... Toplu şekilde infaz etmişler...

Gözlemci Kuruluş, Peşmergelerin Iraklıları ve yabancıları, Musul’un 70 kilometre kuzeybatısında, Sais el-Maliha’daki bir okulda tuttuğunu söyledi.

HRW ‘nin Ortadoğu sorumlusu Lama Fakih, “Kürt asayiş güvenlik güçlerinin, yakaladıkları DEAŞ üyelerini bir hafta boyunca gece yarısı toplu olarak infaz ettiğini” belirterek delillerin yüzlerce erkek tutuklu bulunduğunu gösterdiğini kaydetti.

Irak ve Kürt Bölgesel Hükumet yetkilileri, toplu infaz iddialarının acilen ve şeffaf bir şekilde araştırılması gerekir dedi.

İnfazların 28 Ağustos – 3 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştiği belirtildi.

Irak’taki Kürt hükumet yetkilisi Dindar Zebari, HRW tarafından hazırlanan rapor hakkında sorulan soruları geri çevirdi.

Zebari, çatışmalar sırasında birçok DEAŞlı terörist öldürüldü ve öldürülen DEAŞ'LI teröristleri cesetleri muhtemelen gömülecek bir yere götürüldü” savunmasını yaptı.

Cephe hattı cesetlerin bulunduğu yere yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta.