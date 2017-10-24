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Barzani endişeli, Irak ordusu ilerlemesini sürdürüyor

IKBY Peşmerge Bakanlığı, Haşdi Şabi milisleri ve Irak ordusunun ilerlemeye devam ettiğini açıkladı.

24 Ekim 2017 Salı 14:11
Barzani endişeli, Irak ordusu ilerlemesini sürdürüyor

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Haşdi Şabi milislerinin ve Irak ordusunun Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmayı dikkate almadığını ve ilerleyişi sürdürdüklerini iddia etti.

BÖLGEYE ASKERİ SEVKİYAT VAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük ve tartışmalı bölgelerde yaşanan olaylardan sonra Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin daha önce güçler arasındaki temas hattı için yapılan anlaşmayı dikkate almadığı görülmekte, bölgede askeri sevkiyat ve hareketlilik devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tüm taraflara anlaşmaya bağlı kalınması çağrısı yapılan açıklamada Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin bu davranışlarının hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği, Peşmerge'nin tüm gücüyle IKBY toprakları ve halkın yaşamını koruyacağı belirtildi.

ANLAŞMA YAPILMIŞTI

IKBY Peşmerge Bakanlığı tarafından 17 Ekim'de Irak güçlerinin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere operasyon düzenlemesinden sonra yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası koalisyon güçlerinin gözetimi altında Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayla, her iki taraf arasındaki sınır hattının Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016 tarihinden önceki haliyle kalmasına karar verilmişti. Şimdi her iki taraf da bu anlaşmaya bağlı kalacak ve önümüzdeki günlerde anlaşmaya göre bir sınır hattı kurulacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:11
  1. Peşmerge
  2. kuzey ırak
  3. kerkük
  4. IKYB
  5. ırak ordusu
  6. Haşdi Şabi
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Kendi Etti, Kendi Buldu.
  • Ali ihsanAli ihsan15 sa önce
    Barsani yedi düvelebasedecek durumda deyilki.ancak bazi seyler bedel ödemeden olmaz....tipki muhammed ali gibi...Oda askere gitmeyi redetti ve bedelde ödedi....
  • VatandasVatandas15 sa önce
    Gelen olursa almayin memleket en kaza dondu.Toplumsal dayanisma,guven,birlektelik bozuldu.kimse kimseye guvenmez oldu .dayanisma bitmedi.Her ulkenin karakter yonunden en zayiflarini alip alip duruyorsunuz yazik bu millete .Milletimizin eski halinden eser kalmadi
  • Ümmetin yetimiÜmmetin yetimi16 sa önce
    Evet milliyetçilerin talabaniden medet umar hale düşmesi çok güzel
  • Bir DostBir Dost17 sa önce
    Barzani'nin bu saatten sonra düşmesi gerekir. İbadi, Talabani güçleriyle veTürkmenlerle anlaşıp bölgede barışı sağlamak zorunda .
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