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Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?

Irak'ta aldığı referandum kararıyla hayatının pişmanlığını yaşayan Mesud Barzani, BBC’ye verdiği röportajda, TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatını değerlendirdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:47
Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?

Mesud Barzani, BBC’ye verdiği röportajda, "Afrin’de savaş çözüm değil ve tarafların bundan vazgeçmeli" dedi.

"DERHAL DURMALI"

 Kendince Türkiye'ye akıl vermeyi de ihmal etmeyen Barzani, “Afrin’de devam eden operasyon derhal durdurulmalıdır, zira savaş ve çatışma hiç bir çözüme katkı sunmaz.” diye ifade etti.

 PEŞMERGE AFRİN'E GİDECEK Mİ?

BBC muhabirinin, “Peşmerge Afrin’e gidecek mi?” sorusuna, Barzani, “Peşmergenin gitmesi sorunu çözmez” yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 12:47
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