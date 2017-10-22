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Peşmerge Şengal-Duhok yolunu kapattı

Peşmerge güçlerinin, Musul'un Sincar ilçesi ile Duhok kenti arasındaki ana yolu kapattığı bildirildi.

22 Ekim 2017 Pazar 23:39
Peşmerge Şengal-Duhok yolunu kapattı

Peşmerge güçlerinin, Musul'un Sincar ilçesi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Duhok kentini birbirine bağlayan ana yolu kapattığı bildirildi.

"ALINAN İSTİHBARAT NEDENİYLE KAPATILDI"

Irak ordusundan Tahsin en Nedavi yaptığı açıklamada, "Peşmerge, Sincar'ı Duhok'a bağlayan ana yolu kapattı." dedi. Peşmerge güçlerinden Teğmen Yunus Goran da Sincar-Duhok ana yolunu, Irak ordu güçlerinin, Suriye sınırındaki Fiş Habur Sınır Kapısı'nı kontrol altına alma niyeti bulunduğu şeklinde kendilerine ulaşan istihbarat nedeniyle kapattıklarını söyledi.

Goran, Irak güçlerinin sınır kapısına doğru muhtemel bir ilerleyişini durdurmak için söz konusu adımı attıklarını kaydetti.

Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşd-i Şabi, 16 Ekim'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin denetimini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge'den geri almak için operasyon başlatmış ve söz konusu bölgelerin büyük bir çoğunluğunda kontrolü sağlamıştı. Irak güçleri bu kapsamda, Sincar ilçesini de geri almıştı.

Kerkük vilayetinin tamamı, Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bazı bölgeleri "tartışmalı bölgeler" arasında sayılıyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 23:39
  1. Peşmerge
  2. Sincar
  3. Duhok
  • Şırnaklı Salih Şırnaklı Salih 1 sa önce
    Oğuz kayaya ne dayadın belliki canı yanmış.
  • kaya kaya 4 sa önce
    Sende birlikte gel ... bakalım kim eteği toplayıp kaçacak. ..aptal oğlu
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 10 sa önce
    ulan aptallar Irak yada Türk ordusu gelse ne yapacaksınız karşılıkmı vereceksiniz, yoksa Etekleri çekip kaçacakmısınız.
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ11 sa önce
    AMAN AMAN ADAMLAR KAPATMIŞ.İŞ CİDDİ.BU SEFER CİDDİ CİDDİ KAÇACAKLAR
  • VolkanVolkan12 sa önce
    Kapatin kapatin, sonra ordu gelince fistanlari giyip kacin tamam?!
  • Mehmet AkMehmet Ak12 sa önce
    Kime göre neye göre tartışmalı ? PKK- BARZANİ- BÖLÜCÜ İTTİFAKINA hizmet eder üslupla haber yazmayın kardeşim. Kerkük, Diyala, selahattin Sincar ( PKK ağzı ile şengal değil) Türkmen ve Arap şehirleri aksini kim neye göre iddia ediyor? Var mı bu şehirlerde tek bir tane tarihi eser? tarihsel tek bir taş var mı bölücü zihniyetin zağros dağları uygarlığından???
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