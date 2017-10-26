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Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile çatışmalar şiddetlendi

Irak güçleri ile Peşmerge arasında Musul'un kuzeybatısıve güneyinde şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 22:57
Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile çatışmalar şiddetlendi

Açıklamada, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin Bardiye ve Hamad Ağa köyünden Ayn Uveys'e, Muşref'ten Sufaya köyüne, Rabia kasabasından ise Mahmudiye'ye doğru Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgeleri almak istediği ifade edildi.

PEŞMERGE MAHMUR İLÇESİNE GİRDİ

Irak ordusu bünyesindeki 16'ncı Tugay'da görevli Albay Hüseyin Anbaki ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Musul'un güneyindeki Mahmur ilçesinin dışında konuşlanan Peşmerge güçlerinin Irak ordusunun bazı bölgelerden çekilmesiyle ilçe merkezine girdiğini söyledi.

Anbaki, "Mahmur merkezine ulaşan Peşmerge güçleri, kaymakamlık binasından yaklaşık 200 metre mesafede bulunuyor." dedi.

İlçe merkezinde şiddetli çatışmaların Sabahtan bu yana devam ettiğini belirten Anbaki, Mahmur'un yüzde 70'inin Peşmerge'nin kontrolüne geçtiğini aktardı.

IKBY BAĞLANTI YOLLARINI KESTİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Peşmerge ve Irak güçleri arasında çatışmaların çıkması nedeniyle, Musul kent merkezine giden anayolları trafiğe kapattığı belirtildi.

Irak ordusunun 16'ncı Tugayı'nda görevli Albay Kazım Hüseyin el-Musavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY'nin, sabah saatlerinde Peşmerge ve Irak güçleri arasında çıkan çatışmalardan dolayı Erbil, Duhok vilayeti ile Mahmur ilçesinden Musul'a giden üç karayolunu trafiğe kapattığını ifade etti.

Musavi, Peşmerge'nin Erbil-Musul karayolu üzerindeki Hazır bölgesinde, Duhok-Musul karayolu üzerindeki Şeyhan ilçesinde ve Musul'un güneyinde yer alan Mahmur ilçesindeki kontrol noktalarında araçların giriş ve çıkışına izin vermediğini kaydetti.

Irak güçleri, Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasında Musul vilayetinin kuzeybatısı ve güneyindeki Mahmur ilçesiyle, Kerkük'ün kuzeyindeki Altunköprü kasabasında başlayan çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 22:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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