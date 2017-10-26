Peşmerge o bölgeye saldırdı
Peşmerge, Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasını havan topu ve füzelerle vuruyor.26 Ekim 2017 Perşembe 15:05
Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül referandumu ile başlayan gerginlik sürüyor. Irak Ordusu tarafından 16 Ekim'de başlatılan operasyon ile Kerkük'ten çıkarılan Peşmerge güçleri Kerkük'e bağlı Altınköprü kasabasına havan topu ve füzelerle saldırıyor.
Yüzlerce sivil terketti
Sabah başlayan saldırılar sebebi ile yüzlerce sivil kasabayı terk etti. Kerkük-Erbil yolu üzerinde bulunan Altınköprü geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon ile Irak Ordusu'nun kontrolüne geçmişti.