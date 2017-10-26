Peşmerge o bölgeye saldırdı

Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül referandumu ile başlayan gerginlik sürüyor. Irak Ordusu tarafından 16 Ekim'de başlatılan operasyon ile Kerkük'ten çıkarılan Peşmerge güçleri Kerkük'e bağlı Altınköprü kasabasına havan topu ve füzelerle saldırıyor.

Yüzlerce sivil terketti

Sabah başlayan saldırılar sebebi ile yüzlerce sivil kasabayı terk etti. Kerkük-Erbil yolu üzerinde bulunan Altınköprü geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon ile Irak Ordusu'nun kontrolüne geçmişti.