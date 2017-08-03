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Peskov: Rusya gerekeni yapacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin, "Rusya’nın çıkarlarını korumak için gereken tüm adımlar atılacak” dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:58
Peskov: Rusya gerekeni yapacak

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD’nin yeni yaptırımlarını yasa dışı ve ümitsiz bir adım olarak gördüklerini belirterek, “Rusya’nın çıkarlarını korumak için gereken tüm adımlar atılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları genişleten yasa tasarısını imzalamasına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yaptırımları, yasa dışı ve ümitsiz bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Peskov, “İran da dahil olmak üzere tüm ülkeler, bu hukuksuz yaptırımların karşısında kendi çıkarlarını korumaya çalışacaktır. Bunu anlayışla karşılamak gerekiyor.” diye konuştu.

Rusya’nın da kendi çıkarlarını korumak için gerekeni yapacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğinin altını çizen Peskov, “Yaptırımlar sonrasında, Avrupa’nın enerji güvenliği için de güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev de, dün yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yasalaşan yeni yaptırımlar nedeniyle ABD ile ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını belirterek, “ABD, bu yaptırım hamlesiyle Rusya’ya yönelik tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattı.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:58
  1. ABD
  2. Avrupa
  3. İran
  4. Rusya
  5. BM
  6. Kore
  7. Medvedev
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