Pes etmedi, yürüdü

- Doğuştan gelen iskelet bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle üç yaşından itibaren tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 13 yaşındaki Ahmet Emre Özen, fizik tedavi ve yüzmenin etkisiyle gelişim göstererek yürüteç desteğiyle adım atmaya başladı.



- Başarılı bir yüzme sporcusu da olan Özen, “Tekerlekli sandalyeyi bıraktığım için çok mutluyum. Bir daha onu kullanmak istemiyorum. Hedefim yürüteci de bırakmak” dedi.



- Anne Dilek Özen, “Biz ümidimizi hiç kaybetmedik. Fizik tedaviye ve yüzmeye devam edip sürekli çalıştık. Çok şükür Allah’ın izniyle ve hocalarının yardımıyla oğlum yürümeye başladı” dedi.



- Ailesinin ve arkadaşlarının her zaman yanında olduğunu ifade eden Özen, “Küçük yaşta yürüyemediğimin farkında olmadım. Büyüyünce de o zamanları unuttuğum için fazla etkilenmedim. Arkadaşlarımla koşup oynayamadım ama onlar bana uyum sağladı. Her zaman yanımda oldular” dedi.