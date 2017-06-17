Yüzündeki gözlüğü çaldı, kameralara böyle yakalandı

Olay, dün (cuma) saat 17.30 sıralarında, Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve cep telefonuyla konuşan ismi öğrenilemeyen genç bir kadın, arkasından gelen kimliği belirsiz bir erkeğin yüzündeki güneş gözlüğünü bir anda alıp hızla uzaklaşmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızlıkta, zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Vatandaşların aramasıyla polis ekipleri olay yerine geldi. Ancak genç kadının şikayetçi olmadığını öğrenildi. Polis, hırsızın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.