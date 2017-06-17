İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yüzündeki gözlüğü çaldı, kameralara böyle yakalandı

Çanakkale'de, kaldırımda yürüyen genç bir kadının yüzündeki güneş gözlüğü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 18:57
Yüzündeki gözlüğü çaldı, kameralara böyle yakalandı

Olay, dün (cuma) saat 17.30 sıralarında, Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve cep telefonuyla konuşan ismi öğrenilemeyen genç bir kadın, arkasından gelen kimliği belirsiz bir erkeğin yüzündeki güneş gözlüğünü bir anda alıp hızla uzaklaşmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızlıkta, zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Vatandaşların aramasıyla polis ekipleri olay yerine geldi. Ancak genç kadının şikayetçi olmadığını öğrenildi. Polis, hırsızın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 18:57
  1. Çanakkale
  2. hırsızlık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    6. Fotokapanla görüntülendiler
    7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti