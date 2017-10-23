Pes dedirten afiş: Allah'ıma şükürler olsun ki...

Antalya’da kendisini aldattığı gerekçesiyle eşine boşanma davası açan 55 yaşındaki Bahattin Uzunel, boşandığını ve kendisine yükümlü kılınan tedbirli nafakanın kaldırıldığını öğrenince, sevincini evine astığı ‘İyi ki boşandım, Şükürler olsun Allah’ıma’ pankartıyla kutladı. Üstünel bununla da kalmayıp, komşularına ve pankartı merak edip gelenlere yemek dağıttı.

Güldüren, bir o kadar da ‘bu kadarına pes’ dedirten olay Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşandı. Daha önce marketçilik yapan ve şuanda ise Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 55 yaşındaki Bahattin Uzunel, 18 yıl önce eşi B. Uzunel ile dünya evine girdi. Evliliklerinden bir erkek çocuğu da olan Uzunel çifti arasında, iddialara göre son 1,5 yıl öncesine kadar herhangi bir kavga ya da tartışma yaşamadı. Fakat yine iddialara göre B. Uzunel, 2016 yılında ‘yanında kalmak istemiyorum’ diyerek kadın sığınma evine gitti. Uzun bir süre eşi ve 9 yaşındaki oğluyla ayrı yaşayan Uzunel, oğlunun ve çevredeki komşularından, eşinin kendisini aldattığı yönünde duyum alması üzerine boşanma davası açtı. Ayrı yaşayan çiftin boşanma davası sürerken mahkeme Bahattin Uzunel’in bin 682 lira tedbirli nafaka ödemesine karar verdi.