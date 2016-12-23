Pervin Buldan'dan gözaltı yalanı!

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HDP'li Pervin Buldan'ın gözaltına alındığı bilgisi asılsız çıktı.

Sosyal medya hesabından 'gözaltına alındım' diye mesaj atan Pervin Buldan'ın gözaltına alınmadığı sadece polisin evine Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir çağrısının tebliğ edilmek üzere gittiği belirlendi.

HDP Genel Merkezi de Buldan'ın gözaltına alındığına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunurken mahkeme çağrısına alan Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'ne gitti. Buldan, Bakırköy Adliyesi'nde söz konusu mahkeme çağrısı ile ilgili ifade veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gözaltı işleminin söz konusu olmadığı, emniyet güçlerinin mahkeme çağrısını verip kapıdan döndüğünü, Buldan'ın adliyeye tek başına gittiğini belirttiler.