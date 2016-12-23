Pervin Buldan serbest bırakıldı

Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:51
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