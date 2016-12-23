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Pervin Buldan gözaltına alındı

Terör operasyonu kapsamında HDP Milletvekili Pervin Buldan gözaltına alındı

Pervin Buldan gözaltına alındı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 09:20
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HDP Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan gözaltına alındı. HDP'li Buldan terör operasyonu kapsamında polis ekiplerince emniyete götürüldü.

 
Etiketlerpervin buldan
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