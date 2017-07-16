Pervari’de binlerce kişi milli irade için sokaklara döküldü

Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, Belediye Başkanı Tayyar Özcan, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar, Cumhuriyet Savcısı İlker Oğuz Erdem, Emniyet Amiri Ömer Şahintürk, Ak Parti İlçe Başkanı Lokman Özcan, il Genel Meclis Üyesi Cangir Bayram, köy muhtarları, korucu başları ve ilçe köylerde toplanan binlerce kişi, Pervari meydanında toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Dik dur eğilme bu vatan seninle" sloganları attı.

Daha sonra Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda konuşan Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, "15 Temmuz darbe girişiminde alçak darbecileri bozguna uğratan tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de canını siper ederek demokrasi ve kardeşlik nöbeti tutan Pervari halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazi kardeşlerimize şifa diliyorum. Onlar şahadet şerbetini içmişlerdir. Allah onları peygamber efendimize komşu etsin. Şüphesiz tüm Türkiye cesareti dirayeti ve kararlı duruşuyla tarih yazdı. Hain darbe girişiminin ardından bir yıl geçmiş olmasına rağmen darbecilere yönelik tavrımız net ve ebediyete göç etmiş şehitlerimizin acısı diridir. Ve her 15 Temmuz’da şehitlerimizi yad edecek ve bu asil duyguları gelecek nesillere aktaracağız. 15 Temmuz gecesi meydanlarda mezhep, ırk, ideoloji ve statü ayrımı olmadan tüm Türkiye’nin tek vücut olarak sokakta olması milli mücadele ruhunu dışa vurumunun en açık örneğidir. Fakat tüm bu hain planlar bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Türkiye’yi 2023 hedefine ulaştıracağız, Allah’ın izniyle güzel Pervari’de bu barış ve huzur iklimiyle bu hedeflerin en yakın takipçisi olacaktır. Hem ilçemiz hem Türkiye için hep birlikte el ele vereceğiz" dedi.