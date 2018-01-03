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Peru'da otobüs 100 metrelik uçuruma düştü: 48 ölü, 3 yolcu kayıp

Peru'nun başkenti Lima yakınlarında otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 48 yolcu öldü.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:38
Peru'da otobüs 100 metrelik uçuruma düştü: 48 ölü, 3 yolcu kayıp

Başkent Lima yakınlarında otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 48 kişi öldü. Yaralanan 6 kişinin helikopterlerle hastanelere kaldırıldığı, 3 yolcunun kayıp olduğu öğrenildi. Yerel basındaki haberlere göre, Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 57 yolcusu bulunan otobüs, bir traktör römorkuyla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.

Uçurumun dibindeki Pasifik Okyanusu sahiline kadar yuvarlanan otobüsteki yolculardan 48'i yaşamını yitirdi.

Gönüllü itfaiye biriminden Claudia Espinoza, sahile doğrudan yol bulunmadığı için arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti.

Espinoza, polis ve itfaiye çalışanlarının 6 yaralıyı helikopterlerle yakınlardaki hastanelere kaldırdığını, 3 yolcunun kayıp olduğunu bildirdi.

Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, yaptığı açıklamada, kazada çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:38
  1. Peru
  2. Başkent Lima
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  4. uçurum
  5. yolcu
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