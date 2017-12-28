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Personeli 15 dakika geç kaldı diye işten kovan patrona şok!

Yargıtay, mesaisinin bitimine 15 dakika kala iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesinin haksız olduğuna hükmetti.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:31
Personeli 15 dakika geç kaldı diye işten kovan patrona şok!

Yargıtay, mesai bitimine 15 dakika kala giriş çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek, iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, "işverenin, iş sözleşmesine aykırı davranan işçiye, eylemiyle orantılı yaptırım uygulaması gerektiği" vurgulandı.

Dairenin kararına göre davacı işçi, çalıştığı demir çelik şirketindeki mesaisinin bitimine 15 dakika kala iş yerinden ayrıldı. Davacı işçi, iş yerinden ayrılmadan önce giriş çıkış kartını da çalışma arkadaşına verdi. Durumun farkına varılması üzerine işverenince savunması istenen işçi, "hata yaptığını ve bir daha tekrarlamayacağını" belirtti. Ancak işveren, çalışanın iş akdini feshetti. İşçinin işe iade talebiyle açtığı dava da yerel mahkeme tarafından bozuldu.

Yerel mahkemenin gerekçeli kararında, iş yerinde geçerli toplu iş sözleşmesine göre, "işte çalışmadığı veya işe gelmediği halde saat kartını başkası aracılığıyla bastırmanın" yaptırımının iş akdinin feshi olarak belirlendiğine, bu sebeple iş akdinin feshinin haklı olduğuna yer verildi. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, yerel mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, işçinin işe iadesine, süresi içinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halindeyse kıdemi, fesih nedeni ve talebi de dikkate alınarak, dört aylık brüt ücreti tutarında işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 15:31
  1. yargıtay
  2. işçi
  • asgari sınıfasgari sınıf38 dk önce
    ???
  • EnverEnver50 dk önce
    Eğer sözleşmelere uyulmayacaksa neden sözleşme yapılıyor. Burada yasalardan önce sendika sözleşmesi geçerli.yargıtayında öncelikle işçinin çalıştığı yerdeki sözleşmeye atıf yapması ve ona göre karar vermesi gerekirdi.Öyle herkes bildiği gibi yanlış yapma alışkanlığı yaparsa ne iş yerlerinde huzur ne de toplum da huzur kalır.Yargıtay kararı haksız.Aynı bizim bir kazaya verilen yargıtay kararı gibi burada da işçi lehine de olsa ki biz de bir işçiyiz hatalı, yanlış karar.
  • mazlummazlum1 sa önce
    iyi herkes kafasına göre işi biraksin gitsinne lan bura muz cumhuriyetimi paraya geldimi gebermiş gibi koşup almayı biliyor
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