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Personel alana 2 bin lira

Bu yıl yeni eleman alacak işyerlerine verilecek destek arttı. İşçinin tüm prim ve vergilerini devlet karşılayacak. İşçi başına destek 831 liradan başlayıp 2 bin liraya çıkacak.

28 Ocak 2018 Pazar 17:42
Personel alana 2 bin lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği 2017'de işsizlerin yüzünü güldürürken, bu tablo bu yıl da devam edecek. İstihdam seferberliğinin 2'nci aşamasında, işsizlerin iş sahibi olması için dört koldan destek verilecek. Geçtiğimiz yıl başlatılan seferberlik ile 2 milyona yakın yeni işçi alımı gerçekleşmişti. Aynı teşvikler bu yıl da artırılarak sürdürülüyor. Üstelik esnafa da uygulanacak.

Geçen yıl her bir artı istihdam için işverene 773 lira ödeme imkanı sağlanmıştı. Bu sene bu rakam en düşük 831 lira. Belli sektörlerde prime esas kazançtan ödeme yapılacağı için destek 2 bin lirayı bulacak. Meslek kursları ve işbaşı eğitim programları 6 aya kadar çıkacak.

DESTEKLER ARTTI
● Bu yıl küçük esnaf için de önemli bir destek getirildi. Küçük esnaf ise yeni eleman aldığında bu elemanın tüm maaş ve primlerini 6 ay boyunca devlet ödeyecek.

● Personel alana her yeni istihdam için en az 831 lira verilecek

● Esnafa alacağı personel için '1 ay senden 1 ay bizden' denilecek

● Bazı alanlarda destek tutarı 2 bin lirayı aşacak.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 17:42
  1. personel
  2. destek
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