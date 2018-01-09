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Persie transferine veto! 'O Kuyt gibi değil'

Feyenoord'un gündemindeki Robin van Persie için Hollanda cephesinden olumsuz bir açıklama geldi.

09 Ocak 2018 Salı 16:14
Persie transferine veto! 'O Kuyt gibi değil'

Feyenoord'un eski oyuncularından ve teknik direktörlerinden Willem van Hanegem, Robin van Persie'nin isminin Hollanda ekibiyle anılmasını değerlendirdi ve Van Persie'nin transferine karşı olduğunu, sezonun ilk yarısında 3 gol atabilen forvet Michiel Kramer'in daha iyi bir opsiyon olduğunu belirtti.

Willem van Hanegem, Hollanda'da bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Robin van Persie harika bir oyuncu, ancak o Dirk Kuyt'tan biraz farklı. Kuyt geçen sezon bile her şeyini sahaya bırakan bir adamdı. Oynamasa bile, bunu kabul edebilirdi. Van Persie özellikli bir oyuncu ve bunu kabul etmez, yedek kalmak istemez. Bu yüzden ben Kramer'i tercih ederim. Van Persie kulübede oturmak için fazla iyi bir oyuncu." açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:14
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