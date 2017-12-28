Persie tesislerde elektronik sigara içiyor!

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle Manchcester United'dan transfer ettiği Robin van Persie, gündemden düşmüyor.

Sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütün Fenerbahçelilerin antipatisini toplayan Hollandalı, yaptığı son hareketle sınırları fazlasıyla aştı.

TESİSLERDE ELEKTRONİK SİGARA İÇİYOR

Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan Van Persie'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtti.

Hollandalı yıldız, tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı!

Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde olmasına rağmen katılmayan Van Persie, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkardı.

Hollandalı oyuncunun utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içmesi, herkesi hayrete düşürdü.

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle Manchcester United'dan transfer ettiği Robin van Persie, gündemden düşmüyor.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütün Fenerbahçelilerin antipatisini toplayan Hollandalı, yaptığı son hareketle sınırları fazlasıyla aştı.







TESİSLERDE ELEKTRONİK SİGARA İÇİYOR

Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan Van Persie'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtti.

Hollandalı yıldız, tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı!

Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde olmasına rağmen katılmayan Van Persie, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkardı.

Hollandalı oyuncunun utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içmesi, herkesi hayrete düşürdü. (Habertürk)