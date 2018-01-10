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Persie koptu gidiyor!

Feyenoord’la görüşmelerde sona gelindi. F.Bahçe, kalan alacağının 1 milyon euro’sunu verip RvP’den kurtulacak.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:51
Persie koptu gidiyor!

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Robin van Persie defteri nihayet kapanıyor. Hollandalı golcü, bir süredir menajeri Kees Vos ve avukatlar aracılığıyla hem Fenerbahçe ile hem de Feyenoord ile görüşmelerini sürdürüyordu. Bu gelişmelerde son noktaya gelindi. RvP'nin sarı-lacivertlilerden 2 milyon 450 bin euro alacağı kalmıştı. Bu paranın 1 milyon 450 bin euro'sunu Feyenoord verecek, kalan 1 milyon euro'yu ise F.Bahçe ödeyecek, sözleşme karşılıklı feshedilecek. Resmi açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:51
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