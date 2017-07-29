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'Persie Feyenoord'la prensipte anlaştı' iddiası

Hollanda basını, Fenerbahçe'de forma giyen golcü oyuncu Robin van Persie'nin eski takımı Feyenoord'la 1+1 yıllık anlaşma sağladığını iddia etti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:04
'Persie Feyenoord'la prensipte anlaştı' iddiası

Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Hollanda basınından Voetbalnieuws'in haberine göre Feyenoord, eski yıldızı Van Persie ile 1+1 yıllık bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Haberin detayında Feyenoord'un Fenerbahçe ile ücret konusunda anlaşma sağlamaya çalıştığı bildirildi.

33 yaşındaki Van Persie sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 87 maçta 40 gol ve 8 asiste imzasını attı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:04
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