Persie bıktırdı! Yine yok!
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve son dönemde taraftarın da hedefi haline gelen Hollandalı yıldız, grip olduğu için perşembe akşamki Vardar rövanşında forma giyemeyecek.22 Ağustos 2017 Salı 15:42
Tecrübeli futbolcu, Vardar ile oynanan ilk karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı ve yerine Ahmethan forma giymiş, o çıkınca da yerine Soldado girmişti.
Perşembe akşamı Ülker Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede Van Persie'nin yerine ilk 11'de Soldado sahaya çıkacak.