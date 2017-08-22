Persie bıktırdı! Yine yok!

Tecrübeli futbolcu, Vardar ile oynanan ilk karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı ve yerine Ahmethan forma giymiş, o çıkınca da yerine Soldado girmişti.



Perşembe akşamı Ülker Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede Van Persie'nin yerine ilk 11'de Soldado sahaya çıkacak.