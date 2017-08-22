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Persie bıktırdı! Yine yok!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve son dönemde taraftarın da hedefi haline gelen Hollandalı yıldız, grip olduğu için perşembe akşamki Vardar rövanşında forma giyemeyecek.

22 Ağustos 2017 Salı 15:42
Persie bıktırdı! Yine yok!

Tecrübeli futbolcu, Vardar ile oynanan ilk karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı ve yerine Ahmethan forma giymiş, o çıkınca da yerine Soldado girmişti.

Perşembe akşamı Ülker Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede Van Persie'nin yerine ilk 11'de Soldado sahaya çıkacak.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 15:42
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