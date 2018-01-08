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Pers dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Pers dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:09
Pers dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Balaban Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen yol emniyet kontrol görevinde, şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

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Açıklamada, "Yapılan aramada, Pers dönemine ait olduğu tahmin edilen üç adet heykel, bir adet kapak ve bunların içerisinde bulunduğu bir adet kutu tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:09
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