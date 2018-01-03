Permolit Boya'ya talep yağmuru

Boya sektörünün önde gelen markalarından Permolit Boya, 2018 yılı planlamalarını paylaşmak üzere gerçekleştirdiği bayi toplantısında beklentinin üzerinde bir taleple karşılaştı. Türkiye’nin dört bir yanından Akçalı Boya bayilerinin katıldığı toplantıda firmanın 2018’in ilk çeyreğine ilişkin satış hedeflerinin iki katı talep geldi.

YURTDIŞINDA DA BÜYÜYECEK

Akçalı Şirketler Topluluğu altında faaliyet gösteren Permolit Boya, iç pazara yönelik hedeflerini ve planlarını açıkladığı bayi toplantısında Türkiye’nin 22 noktasından bayi temsilcileriyle buluştu. Firma yetkililerince; kurumsal çalışmalar, reklam ve tanıtım hizmetleri, 2018 yılı yatırım ve satış hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda bayilere Permolit Boya’nın yeni ambalaj ve ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı, Ülke ekonomisi için oluşturdukları katma değeri daha da ileriye götürmek için yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarına 2018’de de devam edeceklerini kaydetti.

GURUR VEREN ÖDÜL

Faizsiz finans ve katılım bankacılığı sektörünün dünya çapında büyümesine katkı sunan kurum ve kişileri ödüllendiren 12.“İslami İş Dünyası ve Finans Ödülleri” töreni Dubai’de gerçekleştirildi. Albaraka Grup, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üç ülkedeki operasyonlarıyla 12. İslami İş Dünyası ve Finans Ödülleri’ne (Islamic Business & Finance Awards 2017) damgasını vurdu. Banka “Katılım Bankacılığında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü”ne layık görüldü.