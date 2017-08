Periyodik ve ağır bakımlarda aracınıza neler yapılmalıdır?

Daha çok ihtiyaç olarak kullandığımız otomobillerimizden bizim bir çok beklentimiz vardır. Arıza yapmasın, yolda bırakmasın, az yakıt tüketsin vs. Ancak bizim aracımızdan beklentilerimiz olduğu gibi, bu beklentileri alabilmemiz için aracımızın da gereken bakımlarını yaptırmamız gerekir.



Özellikle düzenli olarak yaptıracağımız periyodik bakım hem aracımız için çok önemli, hemde bizim aracımızı rahatça kullanabilmemiz açısından çok gereklidir. Belirli kilometreye veya zamana ulaşınca periyodik veya ağır bakımları yapılmalıdır.

Periyodik bakım veya ağır bakım denilen bakım türleri nedir, bu bakımlarda araca ne işlemler yapılır...

Periyodik Bakımda ;

1- Hava filtresi değişimi



2- Yağ filtresi değişimi



3- Motor yağı değişimi



4- Polen filtresi değişimi



5- Fren balata kontrolü



6- Ön ve arka süspansiyon sistemi kontrolü



7- Rot ve balans ayarı



8- Sıvı kontrolü yapılır

Hava Filtresi ;

Motora giren havanın temiz olması ve filtreden rahat geçmesi gerekir. Kirlenen hava filtresi motora giren havanın yoğunluğunu ve kalitesini düşürür.



Yağ Filtresi : Motor çalışırken sürekli yağ filtresinden geçer ve motordan kopan küçük metal parçalarını ve diğer oluşacak pislikleri toplar. Tıkanması halinde motora ciddi zararlar verir.

Motor Yağı ;

Motor yağı periyodik bakımlarda değiştirilmesi gerekenlerin başında gelir. Belirli kilometrelerden sonra özelliğini yitirerek parçalar arasındaki sürtünmeyi fazlalaştırarak motora ciddi zararlar verir. Aracınızın marka ve modeline uygun kullanım şartları karşılayan motor yağlarını kullanın.

Polen Filtresi ;

Araç kabin içerisine giren havayı temizleyerek sağlıklı nefes almamızı sağlar. Özellikle ülkemizde tozlu yollarda toz solumamızı önleyerek toza karşı alerjisi olan insanlara da sağlıklı hava sunar. Her periyodik bakımda polen filtresini de değiştirmekte fayda vardır.

Fren Balatası ;

Ön ve arka fren balatalarının seviyeleri kontrol edilir, biten balatalar takım halinde değiştirilmelidir.

Süspansiyon Sistemi ;

Süspansiyon sisteminde boşluk yapmış veya bozulmuş parça var ise tespit edilip değiştirilir.

Rot ve Balans Ayarı ;

Rahat ve sorunsuz bir sürüş için rot ve balans ayarlarının yapılması gerekir. Rot ve balans ayarlarının önemi lastiklerinizin ömrünü uzatmakta büyük rol oynar.

Sıvı Kontrolü : Fren hidroliği, direksiyon yağı, motor suyu antifrizi, cam suyu kontrolleri yapılır, eksiği olanlar tamamlanır.

Ağır Bakımda ;

1- Triger kayışı set olarak değişir. ( Km veya yıl olarak ömrü dolmuşsa )



2- Debriyaj seti kontrol edilir gerekiyorsa değişir



3- Fren balataları kontrol edilir, gerekirse değişir



4- Süspansiyon sistemi kontrol edilir, bozulmuş, özelliğini kaybetmiş parçalar değişir. (Amörtisör, z rot vs. )



5- Şanzıman yağı değişir



6- Yağ sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir varsa conta, keçe lastik gibi sızdırmazlık sağlayan parçalar değişir.



7- Araç komple elle gözle kontrol edilir varsa bi aksaklık onarılır. ( Far ayarı, yanmayan lambalar, silecekler, rot ayarı vs.)



8- Periyodik bakımda yapılan tüm işlemler ağır bakımda da yapılır.