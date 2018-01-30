Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Perinçek’ten Kılıçdaroğlu ve TTB’ye salvo!

Doğu Perinçek: "TTB'nin bildirisi Türkiye'nin vatan savaşına karşı çıkıyor, Mehmetçiği yaralıyor. Türkiye bugün İstiklal Savaşı veriyor. Türkiye'nin Afrin Harekâtı sürerken savaş karşıtlığının anlamı Amerika'nın yanında yer almaktır."

30 Ocak 2018 Salı 21:33
Perinçek’ten Kılıçdaroğlu ve TTB’ye salvo!

Türkiye’nin Afrin operasyonuna karşı terör örgütü PKK ve PYD’yi savunan Türkiye Tabipler Birliği’ne (TTB) yönelik bugün gerçekleşen operasyonun yankıları sürerken, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek hem TTB’yi hem de TTB’ye destek çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.  

“SAVAŞ KARŞITLIĞININ ANLAMI AMERİKA’NIN YANINDA YER ALMAK!”

Ulusal Kanal’da Rafet Ballı’nın sorularını cevaplayan Perinçek, "TTB'nin bildirisi Türkiye'nin vatan savaşına karşı çıkıyor, Mehmetçiği yaralıyor. Türkiye bugün İstiklal Savaşı veriyor. TTB'nin bildirisi 'saray savaşı' propagandasının devamıdır. Vatan savaşında hepimiz Mehmetçiğin arkasında saf tutacağız. Türkiye'nin Afrin Harekâtı sürerken savaş karşıtlığının anlamı Amerika'nın yanında yer almaktır. Vatan savaşında bozgunculuğa özgürlük yok. İç cepheyi sağlam tutmanın yolu bozgunculukla mücadele etmekten geçer" dedi.

“KILIÇDAROĞLU NEYİ SAVUNUYOR?”

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında TTB bildirisini savunmasını eleştiren Perinçek, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu bu bildirinin hangi cümlesini savunuyor, bu bildiri Mehmetçiğin karşısında Amerika'nın yanında yer almaktır.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 21:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Perinçek’ten Kılıçdaroğlu'na salvo!
    1. Perinçek’ten Kılıçdaroğlu'na salvo!
    2. Kırık nasıl anlaşılır?
    3. Mehmetçik bir köyü daha aldı
    4. Denizli merkezli ‘Bylock’ operasyonu:..
    5. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    6. Şenol Güneş'in parmağı kırıldı
    7. Beyoğlu'nda ahşap binada yangın çıktı
    8. Ağaç budarken akıma kapılıp öldü
    9. Bangladeş Büyükelçisi'nden Rohingyalı..
    10. Toprağa gömülü 80 kilo uyuşturucu ele..
    11. Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!
    12. Alemdağ Caddesi prestijine prestij..
    13. Vuslat Dergisi'nin kutlu yolculuğu..
    14. Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi..
    15. Çağrı Merkezi’ne gelen ilginç talepler..
    16. İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi..
    17. Sınır köyünde harekâta bayrak ve..
    18. ABD özel olarak eğittiği teröristleri,..
    19. İstanbullular dikkat! Bu bölgelere 20..
    20. FETÖ'nün ilaçcısı tutuklandı
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Afrin Harekatı hakkında skandal sözler!
    Afrin Harekatı hakkında skandal sözler!
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı