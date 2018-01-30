Perinçek’ten Kılıçdaroğlu ve TTB’ye salvo!

Türkiye’nin Afrin operasyonuna karşı terör örgütü PKK ve PYD’yi savunan Türkiye Tabipler Birliği’ne (TTB) yönelik bugün gerçekleşen operasyonun yankıları sürerken, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek hem TTB’yi hem de TTB’ye destek çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

“SAVAŞ KARŞITLIĞININ ANLAMI AMERİKA’NIN YANINDA YER ALMAK!”

Ulusal Kanal’da Rafet Ballı’nın sorularını cevaplayan Perinçek, "TTB'nin bildirisi Türkiye'nin vatan savaşına karşı çıkıyor, Mehmetçiği yaralıyor. Türkiye bugün İstiklal Savaşı veriyor. TTB'nin bildirisi 'saray savaşı' propagandasının devamıdır. Vatan savaşında hepimiz Mehmetçiğin arkasında saf tutacağız. Türkiye'nin Afrin Harekâtı sürerken savaş karşıtlığının anlamı Amerika'nın yanında yer almaktır. Vatan savaşında bozgunculuğa özgürlük yok. İç cepheyi sağlam tutmanın yolu bozgunculukla mücadele etmekten geçer" dedi.

“KILIÇDAROĞLU NEYİ SAVUNUYOR?”

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında TTB bildirisini savunmasını eleştiren Perinçek, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu bu bildirinin hangi cümlesini savunuyor, bu bildiri Mehmetçiğin karşısında Amerika'nın yanında yer almaktır.”