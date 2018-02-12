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Perinçek'ten Erdoğan hakkında küstah açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah ifadelerde bulundu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:34
Perinçek'ten Erdoğan hakkında küstah açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, partisinin Pendik İlçe Başkanlığının düzenlediği etkinlikte konuştu.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde konuşmaya yapan Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Üretim ekonomisinin zorunlu olduğunu söyleyen Perinçek, ''Cumhurbaşkanı kimseye danışmadan kahvede oturur gibi açıklama yapıyor. Savaş fiyaka için yürütülmez.” dedi.

Konuşmasına devam eden Perinçek, ''Sakarya’da dedik ki: ‘Amerika Ortadoğu’ya geldi ama burdan çıkamayacak, Amerika Ortadoğu’ya gömülecek.’ Gömülmüyor mu?Yine 2007 yılında İncirlik’e girdik. Amerikanın ve İsrail’in iflas edeceğini 10 yıl önceden herkes onları överken söyledik. Biz bilimin rehberliğini kabul ettik, hesap yapıyoruz, geleceği görüyoruz. Artık Avrasya çağı geldi. Türkiye’nin bu dünya koşullarında Atlantik Sistemine bağlılıkları bitmiştir. Burdan ilan ediyoruz. Özalların, Çillerlerin, Erdoğanların Atlantikçi politikaları bitmiştir. Türkiye’nin önünde 5 madde var: Vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, bölge ülkeleriyle işbirliği, aydınlanma ve laiklik, Avrasya’daki şerefli yerimiz.” dedi.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 16:34
  1. Doğu Perinçek
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • bukelemun bukelemun 11 dk önce
    düne kadar Erdoğan a methiyeler diziyordu perinçekbahçeli PErinçeğin gerçek hain yüzünü deşifre edipmal gibi ortada kalınca perinçek saçmalamaya başladı ;ne çakal oğlu çakal bu adambukelemun bu adama şapka çıkarır!hani afrinde hükümetin yanındaydı Erdoğan doruyu yaptıydı !seni lale pardon kırmızı gül seni noldu üç beş çapulcu it soysuzapoya aşkın !
  • meçulmeçul12 dk önce
    bunlar bunun gibiler yetiştirilmiş vatan hainleridir
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR14 dk önce
    bu adamı CİDDİye alıpta oy verenin AKlına şaşayım
Bugünkü Akit

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