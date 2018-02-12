Perinçek'ten Erdoğan hakkında küstah açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, partisinin Pendik İlçe Başkanlığının düzenlediği etkinlikte konuştu.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde konuşmaya yapan Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Üretim ekonomisinin zorunlu olduğunu söyleyen Perinçek, ''Cumhurbaşkanı kimseye danışmadan kahvede oturur gibi açıklama yapıyor. Savaş fiyaka için yürütülmez.” dedi.

Konuşmasına devam eden Perinçek, ''Sakarya’da dedik ki: ‘Amerika Ortadoğu’ya geldi ama burdan çıkamayacak, Amerika Ortadoğu’ya gömülecek.’ Gömülmüyor mu?Yine 2007 yılında İncirlik’e girdik. Amerikanın ve İsrail’in iflas edeceğini 10 yıl önceden herkes onları överken söyledik. Biz bilimin rehberliğini kabul ettik, hesap yapıyoruz, geleceği görüyoruz. Artık Avrasya çağı geldi. Türkiye’nin bu dünya koşullarında Atlantik Sistemine bağlılıkları bitmiştir. Burdan ilan ediyoruz. Özalların, Çillerlerin, Erdoğanların Atlantikçi politikaları bitmiştir. Türkiye’nin önünde 5 madde var: Vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, bölge ülkeleriyle işbirliği, aydınlanma ve laiklik, Avrasya’daki şerefli yerimiz.” dedi.