Perinçek’ten CHP’ye çok sert eleştiriler… ‘O yürüyüş…’

Perinçek, Esnaf Sarayı'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşü hatırlatarak, yürüyüşte "hapishanenin kapılarını açacağız, içerideki tutukluları, gözaltında olan insanları, haksızlığa uğramış Vatandaşları kurtaracağız" söyleminin kullandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun kamuda FETÖ'den tasfiye edilmiş 145 bin kişinin tekrar göreve alınması için yürüdüğünü söylediğini savunan Perinçek, şöyle devam etti:

"O yürüyüşte kim var? PKK var. PKK açıkça destekledi. Kendi adamlarını yolladı. CHP lideri bir koluna PKK'yı öbür koluna FETÖ'yü taktı. FETÖ ve PKK'nın talepleri ile o yürüyüş götürüldü. Adalet talebi PKK'ya adalet, FETÖ'ye adalet, içerideki FETÖ'cüleri, PKK'lıları dışarı çıkartmak. HDP'nin 11 milletvekili tahliye edilsin, 145 bin kişi tekrar devlet kurumlarına oturtulsun. Yani Türkiye gladyoyu temizliyor. CHP gladyo ile yürüyüp onu tekrar devletin içine iade etmek, geri getirmek ve oturtmak için yürüyüş yapıyor. Bu yürüyüş budur."

Perinçek, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yayımladığı bildirinin satır aralarında terör örgütü PKK ile sulh olduğunu ifade etti.



