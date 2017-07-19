Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Perinçek’ten CHP’ye çok sert eleştiriler… ‘O yürüyüş…’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koluna bölücü terör örgütü PKK'yı öbür koluna  Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) taktığını öne sürerek, "FETÖ ve PKK'nın  talepleri ile o yürüyüş götürüldü. Adalet talebi PKK'ya adalet, FETÖ'ye adalet,  içerideki FETÖ'cüleri, PKK'lıları dışarı çıkartmak." dedi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:03
Perinçek’ten CHP’ye çok sert eleştiriler… ‘O yürüyüş…’

Perinçek, Esnaf Sarayı'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada,  Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşü hatırlatarak, yürüyüşte  "hapishanenin kapılarını açacağız, içerideki tutukluları, gözaltında olan  insanları, haksızlığa uğramış Vatandaşları kurtaracağız" söyleminin kullandığını  belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun kamuda FETÖ'den tasfiye edilmiş 145 bin kişinin  tekrar göreve alınması için yürüdüğünü söylediğini savunan Perinçek, şöyle devam  etti:

"O yürüyüşte kim var? PKK var. PKK açıkça destekledi. Kendi adamlarını  yolladı. CHP lideri bir koluna PKK'yı öbür koluna FETÖ'yü taktı. FETÖ ve PKK'nın  talepleri ile o yürüyüş götürüldü. Adalet talebi PKK'ya adalet, FETÖ'ye adalet,  içerideki FETÖ'cüleri, PKK'lıları dışarı çıkartmak. HDP'nin 11 milletvekili  tahliye edilsin, 145 bin kişi tekrar devlet kurumlarına oturtulsun. Yani Türkiye  gladyoyu temizliyor. CHP gladyo ile yürüyüp onu tekrar devletin içine iade etmek,  geri getirmek ve oturtmak için yürüyüş yapıyor. Bu yürüyüş budur."

Perinçek, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yayımladığı bildirinin satır  aralarında terör örgütü PKK ile sulh olduğunu ifade etti.

  
 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:03
  1. Doğu Perinçek
  2. Vatan Partisi
  3. CHP
  4. Adalet yürüyüşü
  5. PKK
  6. Vatan
  7. Ankara
  8. İstanbul
  • MışMış9 dk önce
    Bu Adamın kafası çok karışık çokkk.Allah akıl fikir versin.....
  • Turan Turan 38 dk önce
    Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Günün âyet ve hadisi
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Sırtlanlarla Aslanların av için..
  3. İstanbul’da silahlı saldırı… Yaralılar..
  4. Merkel haddini aştı… Türkiye’ye..
  5. Perinçek’ten CHP’ye çok sert..
  6. İki ülke arasında ipler iyice gerildi…..
  7. Erdoğan Gannuşi'yi kabul etti
  8. Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
  9. Çin Hindistan'a roket attı! 158 asker..
  10. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldırı..
  11. Mahkeme Başkanı darbeci generale..
  12. Bu hastalık yaygın ağrılarla kendini..
  13. Rus kuklası Kadirov'dan Düzyatan'a..
  14. “Ben ondan üstünüm” dedi, kahroldu gitti
  15. Yağmur en çok o ilçeyi vurdu
  16. Sürücüler dikkat! İstanbul istikameti..
  17. Terörist İsrail, Kudüs eski Müftüsünü..
  18. Dizel yakıtlı araç sayısı azalıyor
  19. Fatih Terim'i tokatlayan adam konuştu..
  20. Gazze'deki kardeşlerimiz yoksulluk..
İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!