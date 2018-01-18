Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...

Türkiye yakın bir zamanda terör örgütü PYD'nin üssü haline gelen Afrin'e girmeyi planlıyor. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Türkiye operasyon için hazırlıklara başladı. Hazırlıklar kapsamında sınıra sevkiyat yapılıyor ve komandolar bölgeye gitti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten çarpıcı bir yazı geldi. Perinçek, ABD'nin Suriye'de bir federasyon kurup İsrail'i destekleyecek bir Kürt devleti oluşturmak için harekete geçtiğini yazdı. İşte Perinçek'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

ABD'NİN HEDEFİ FEDERASYON KURMAK

(...) ABD’nin yakın hedefi, Suriye’de federasyon kurmaktır. O federasyon içindeki sözümona Kürt Federe Devleti, ABD ve İsrail’in Kürdistan planının iki ayağından biri olarak yasallık kazanacaktır.İngiltere’nin ünlü Times gazetesi, ABD’nin federasyon planını iki gün önce açığa vurdu:

“ABD, sınırda devriye güçleri kurmayı amaçlayarak mantıklı bir hedef güdüyor. (...) Eski Kürt militanlarını Suriye sınırının koruyucuları olmaları için eğitmek, bölücülüğe ya da Türkiye karşıtı şiddete bir davetiye değil, ancak onların federal bir Suriye’yle bütünleşmeleri için ilk adımdır.”

ABD’nin Suriye’de federasyon planını Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nin, daha doğrusu YPG/ PKK’nın Basın Sorumlusu Mustafa Ballı da, açıkça ortaya koydu:

ABD FEDERALİZME OLUMLU BAKIYOR

“ABD ile bir anlaşmamız, ittifakımız vardır. ABD ile ortağız. 2018 yılı için planlarımız vardır. Bu planlarımızdan biri de, asker sayımızı 30 bine yükseltmek, askerimizi eğitmek ve sınır güvenliğimizi sağlamaktır. 30 bin kişi Kuzey Suriye Federe Bölgesi’nin sınırlarını koruyacaktır. ABD federalizme olumlu bakıyor. Bu 30 bin asker, Türkiye ve Irak sınırını koruyacak, bizim rejimle olan sınırlarımızı da koruyacaktır.”

SURİYE VE TÜRKİYE’YE KARŞI SÖZDE “KÜRT” FEDERE DEVLETİ

Suriye’de federasyon kurulacak olursa, Suriye’de iç savaş tezgâhı amacına ulaşmış olacaktır. Suriye’nin kuzeyindeki ABD-İsrail Koridoru zaten bunun için açılıyordu. ABD, Beşar Esad yönetimini deviremedi, fakat Suriye’yi bölme iddiasını sürdürüyor. ABD planına göre, yıkamadıkları Beşar Esad yönetimi kalacak, fakat Suriye federasyon olacak. Bölünen Suriye’nin federe devletlerinden biri de Kürt devletçiği olacaktır. O devletçiğe İsrailcik dersek daha yerinde olur.

Bu federe devletin silahlı gücü, SDG adı altında gizlenen PYD/YPG/PKK terör örgütlenmesidir. Bu silahlı gücün Suriye rejimine, Türkiye’ye ve Irak’a karşı Kürt Federe Devletinin sınırlarını koruyacağını açıkça belirtiyorlar. (...)