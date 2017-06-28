Doğu Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın

YENİAKİT.COM.TR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, okullardaki mescid ve abdesthanelerden rahatsız olduğunu söyleyerek konuyu yargıya taşıyacağını ifade eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e tokat gibi bir cevap verdi.

80 YAŞINA GELDİN HALA AKILLANMADIN!

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Celal Kılıçdaroğlu, dindar nesil düşmanı Maocu Doğu Perinçek’in terbiyesizlik yaptığını belirterek, “Doğu terbiyesizlik yapma mescidden zarar gelmez git uyuşturucuyla ahlaksızla mücadele et 80 yaşına geldin biraz akıllan” ifadelerini kullandı.