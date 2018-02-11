Perinçek zihni ‘babadan oğula’ geçiyor… Abdülhamid Han’a hakaretler yağdırdı!
Terör seviciliği ile bilinen Doğu Perinçek’in oğlu da babasının yolunda gitmeyi kendisine ilke edindi. Oğul Perinçek, sosyal medya hesabından Abdülhamid Han’a hakaretleryağdırdı.11 Şubat 2018 Pazar 02:17
Geçmişte terör örgütü PKK’ya ve elebaşı Abdullah Öcalan’a verdiği destekle bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oğlu Mehmet, Abdülhamid Han’ı ölüm yıl dönümünde hedef aldı.
Sosyal Medya hesabından paylaştığı mesajlarda Abdülhamid Han’a hakaretler yağdıran Perinçek kısa sürede büyük tepki topladı.
YORUM YAZ