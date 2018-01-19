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Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Cumhurbaşkanı adayının genel başkan olduğunu belirterek, sloganının ise 'Güneş Doğu'dan doğar' olduğunu söyledi.

19 Ocak 2018 Cuma 15:08
Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV'ye partisinin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçim stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, partinin cumhurbaşkanı adayının genel başkan olduğunu belirterek, "Genel başkan seçilirken ülkeyi yönetsin diye seçiliyor" dedi. Ayrıca Perinçek, sloganın ise "Güneş Doğu'dan doğar" olduğunu söyledi.

''VATAN PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR''

İttifakla ilgili, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, bunlar içinde bizim için programda anlaştığımız zaman cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüşmeler olabilir" diyen Perincek, "Vatan Partisi'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayıdır. O genel başkan seçilirken ülkeyi yönetsin diye seçiliyor" ifadelerini kullandı.

''GÜNEŞ DOĞUDAN DOĞAR''

Kurultay toplayıp cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını ifade eden Perinçek, sloganın "Güneş Doğu'dan doğar" olduğunu söyledi.

Perinçek, Vatan Partisi'nin programını ise "Vatan bütünlüğü ve huzur, üretim ekonomisi, komşularla işbirliği, aydınlanma ve laiklik, Türkiye'nin Avrasya'daki öncülüğü" sözleriyle açıkladı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 15:08
  1. Doğu Perinçek
  2. vatan partisi cumhurbaşkanı adayı
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