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Perinçek: Erdoğan'ı alkışlıyorum

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV'de Fatin Dağistanlı'nın sorularını cevapladı.

22 Ekim 2017 Pazar 12:59
Perinçek: Erdoğan'ı alkışlıyorum

İşte Doğu Perinçek'in açıklamalarından satır başları: 

- Erdoğan’ı alkışlıyorum, FETÖ ve PKK’nın üzerine gitti.

- Batı medeniyeti çöktü artık medeniyet Asya’ya kayıyor. 

- 'Batı Perinçek' ifadesini kabul etmiyorum ve bu bir CIA söylemidir.

- 27 Mayıs darbesini CIA yapmadı.

- Fetullah Gülen benimle görüşmek istedi ama ben görüşmek istemedim. 90'lı yıllarda o dönem FETÖ'yle birlikte hareket eden Latif Erdoğan ve yanındaki 13 kişiyle ziyaret amaçlı bir görüşmem oldu.

- Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı yakalayan rütbeli askerler ve idam kararını veren hakim Vatan Partisi’nde benim yardımcım olarak görev alıyorlar. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye CIA iade etti. 

Perinçek, kamuoyunun tepkisini çekecek şu sözleri de sarf etti:

- Önümüzdeki dönemde hükümetin içinde yer alacağız.

- Esed vatan kahramanıdır, teşekkür etmeliyiz.

- Müftülerin nikah kıyması laikliğe aykırı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 12:59
  1. Doğu Perinçek
  2. akit tv açıklama
  • AlaattinAlaattin5 sa önce
    Bazı ifadelerin doğru ama Hadi ordan hokkabaz.
  • AliAli9 sa önce
    Hükümetin içinde !? Perinçek keferesi demekki fetöden epey takiyecilik öğrendiki hükümete bir münafik sokacağından emin,hem dilde kemik yok atıyor.İnsanlar ümitsiz yaşayamazlar.
  • Rk Rk 10 sa önce
    Bu ne zaman hastaneyegidecek biktikbununhavasindan
  • Müjdat BayarMüjdat Bayar21 sa önce
    Haberin sonunda lütfedip olumsuzluklarını da belirtmişşiniz.Bu programda konuk olması gereken son kişi Perinçek olmalıydı.Zindandan çıktığında ,cemaatlerin kökünü kazımaktan söz eden bir kimesneye açtığınız bu kredi de nedir?
  • konalikonali22 sa önce
    vay vay vay. bu adamı buralarda görmek de varmış.hükümetin içinde diyor ya. çok hayalperest.hiç olacak iş değil. bu programlara çıkması da kafa karıştırıyor. gitsin ulusal kanala halk tv ye .oralara yakışır.
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