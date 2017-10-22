Perinçek: Erdoğan'ı alkışlıyorum

İşte Doğu Perinçek'in açıklamalarından satır başları:

- Erdoğan’ı alkışlıyorum, FETÖ ve PKK’nın üzerine gitti.

- Batı medeniyeti çöktü artık medeniyet Asya’ya kayıyor.

- 'Batı Perinçek' ifadesini kabul etmiyorum ve bu bir CIA söylemidir.

- 27 Mayıs darbesini CIA yapmadı.

- Fetullah Gülen benimle görüşmek istedi ama ben görüşmek istemedim. 90'lı yıllarda o dönem FETÖ'yle birlikte hareket eden Latif Erdoğan ve yanındaki 13 kişiyle ziyaret amaçlı bir görüşmem oldu.

- Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı yakalayan rütbeli askerler ve idam kararını veren hakim Vatan Partisi’nde benim yardımcım olarak görev alıyorlar. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye CIA iade etti.

Perinçek, kamuoyunun tepkisini çekecek şu sözleri de sarf etti:

- Önümüzdeki dönemde hükümetin içinde yer alacağız.

- Esed vatan kahramanıdır, teşekkür etmeliyiz.

- Müftülerin nikah kıyması laikliğe aykırı.