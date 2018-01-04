Perinçek Ahmet Davutoğlu’nu hedef aldı: Görevden alındığında…

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak birtakım iddialarda bulundu.

Perinçek, Ahmet Davutoğlu Başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yarıresmî organı Foreign Policy'nin Amerika Ankara’daki adamını kaybetti şeklinde yorum yaptığını açıkladı. İşte Perinçek'in yazısının o bölümü:

DAVUTOĞLU BAŞBAKANLIKTAN UZAKLAŞTIRILDIĞI ZAMAN...

Ahmet Davutoğlu Başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yarıresmî organı Foreign Policy, “Amerika loses its man in Ankara” diye yazdı. Türkçesi: Amerika Ankara’daki adamını kaybediyor. Amerika’nın “Ankara’daki adamını kaybetmesi”, en çok CHP’yi kaygılandırdı. İkide bir “Davutoğlu’nu niçin başbakanlıktan attınız” diye ABD adına hesap soruyor.