Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Perinçek: Adalet yürüyüşü, PKK'yla kol kola girmeye alıştırma yürüyüşüdür

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP-PKK-FETÖ ittifakıyla yeni bir proje gündeme kondu. Bir seçenek bu, bu seçeneğin kazanma şansı yok" dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar 22:07
Perinçek: Adalet yürüyüşü, PKK'yla kol kola girmeye alıştırma yürüyüşüdür

Çeşme Çakabey Kültür Merkezindeki "Seçenekler ve çıkış yolu" başlıklı konferansta konuşan Perinçek, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'yi Meclis'e CHP'nin soktuğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüşün hak ve hukuk için yapılmadığını savunan Perinçek, "Adalet yürüyüşü adalet için yapılan bir yürüyüş mü? Adalet yürüyüşü CHP'nin tabanını ve bizim gibi aydınları PKK'yla kol kola girmeye ve birlikte hükümet kurmaya alıştırma yürüyüşü." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP-PKK-FETÖ ittifakıyla yeni bir proje gündeme kondu. Bir seçenek bu, bu seçeneğin kazanma şansı yok." diyen Perinçek, şunları kaydetti:

'PKK'YLA EL ELE TUTUŞANLAR'

"(Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz) diye ortaya çıkan bu seçeneğin Tayyip Erdoğan'ı devirme şansı yok. Bin kere seçim yapılsın, PKK ile el ele tutuşanlar o seçimi bin kere kaybeder. 'Tayyip Erdoğan'ı yıkacağız, onun için herkesle birleşiyoruz, Amerika da arkamızda, PKK da kolumuzda, FETÖ'yü de zindandan çıkartacağız.' Bu ihanet projesi."

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 22:07
  1. doğu perinçek
  2. vatan partisi
  3. kemal kılıçdaroğlu
  • AA45 dk önce
    Ne senin sözüne güvenilir çünkü sende vatan hayinisin pkklada yürsde yürümesde kimin adına hayinlik yaptıklarını biliyor bu milet
  • NetNet46 dk önce
    Fırsatını bulsa kendide yürür.ama millet uyandı .yüz bulamadıkları için sinmeyi tercih ediyorlar.
  • Turgay OsmanliTurgay Osmanli48 dk önce
    Eski pkk bir süreçti ve bu süreçte ABD Apoyu ve senin gibileri piyon gibi kullanarak attı. Şimdi isr PKK'yı bir proje olarak uluslararası bir standa oturttular. Sizin gibi hainlere artık gerek duymadıkları için kapının dışında adamı böyle konuştururlar.
  • NetNet49 dk önce
    Adalet yürüyüşünü yorumlamak perinçeke kaldıysa.daha çok işimiz var demektir.Osmanlı torunlarına bu saatten sonra rehavette olmak yakışmaz.Nokta
  • ahmetahmet50 dk önce
    çözüm sürecinde pkklılar yokmuymuş?
  • OkkesOkkes1 sa önce
    Pkk ile apo iyi ile kimin resmi var? Bu çeşitgöz adam çok tehlikeli
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çin’den gövde gösterisi… Yeni Balistik füzelerini denediler!
  1. Çin’den gövde gösterisi… Yeni Balistik..
  2. Süper kupa Konyaspor'un!
  3. Rusya: Bu kabul edilemez!
  4. Aracıyla denize uçan şahıs iki gün..
  5. Perinçek: Adalet yürüyüşü, PKK'yla kol..
  6. Düğünde maganda kurşunu can aldı: 1..
  7. Irak Dışişleri Bakanı el-Caferi:..
  8. Tam zamanlı 'ayı nöbeti!'
  9. Alvardo Negredo'dan Konyaspor maçı..
  10. Süper Kupada tartışmalı pozisyon
  11. 'Normal mahkemelerde yargılanmam doğru..
  12. Huzur sitesinde huzursuzluk.....
  13. Şırnak'ta terör operasyonu: 5 zanlı..
  14. Rusya: Bu kabul edilemez!
  15. ABD askeri uçağı düştü…
  16. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
  17. Tadilat sesine kızan kadın bakın ne..
  18. Afrika Ulusal Kongresi İsrail heyeti..
  19. Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı
  20. Beşiktaş satrançta Türkiye şampiyonu..
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır böylesi görülmedi...
PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır böylesi görülmedi...
Atın bu kadını vatandaşlıktan!
Atın bu kadını vatandaşlıktan!