Perinçek: Adalet yürüyüşü, PKK'yla kol kola girmeye alıştırma yürüyüşüdür

Çeşme Çakabey Kültür Merkezindeki "Seçenekler ve çıkış yolu" başlıklı konferansta konuşan Perinçek, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'yi Meclis'e CHP'nin soktuğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüşün hak ve hukuk için yapılmadığını savunan Perinçek, "Adalet yürüyüşü adalet için yapılan bir yürüyüş mü? Adalet yürüyüşü CHP'nin tabanını ve bizim gibi aydınları PKK'yla kol kola girmeye ve birlikte hükümet kurmaya alıştırma yürüyüşü." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP-PKK-FETÖ ittifakıyla yeni bir proje gündeme kondu. Bir seçenek bu, bu seçeneğin kazanma şansı yok." diyen Perinçek, şunları kaydetti:

'PKK'YLA EL ELE TUTUŞANLAR'

"(Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz) diye ortaya çıkan bu seçeneğin Tayyip Erdoğan'ı devirme şansı yok. Bin kere seçim yapılsın, PKK ile el ele tutuşanlar o seçimi bin kere kaybeder. 'Tayyip Erdoğan'ı yıkacağız, onun için herkesle birleşiyoruz, Amerika da arkamızda, PKK da kolumuzda, FETÖ'yü de zindandan çıkartacağız.' Bu ihanet projesi."