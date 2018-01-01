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Peres'in vatandaşlık başvurusu ortaya çıktı

İsrail Eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile birlikte birçok Yahudi devlet görevlisinin Filistin vatandaşlığı için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:33
Peres'in vatandaşlık başvurusu ortaya çıktı

İsrail Eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile birlikte birçok Yahudi devlet görevlisinin Filistin vatandaşlığı için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

İsrail Devlet Arşiv Dairesi ve MyHeritage adlı internet sitesinin yaptığı işbirliğiyle İngiltere mandası altına bulunan Filistin'e yapılan vatandaşlık başvurularının kayıtları bulundu. Bu çalışmayla İsrail kurulmadan önce bölgede yaşayan veya göç eden 206 bin Yahudi hakkında yeni bilgiler elde edildi.

Belgelere göre, 1937 ile 1947 arasındaki 10 yıllık dönemde İngiliz mandası altındaki Filistin'e 67 bin vatandaşlık başvurusu yapıldı. Bu başvurular arasında İsrail Eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in kayıtları da bulundu. Başvuru zamanında 20 yaşında olan Şimon Perez'in dosyasında ismini değiştirmek için kendi el yazısı ile verdiği dilekçe de yer aldı. Tarım alanında çalıştığını belirten Perez, "Szymel Perski" olarak Lehçe yazılan isminin yanlış olduğu gerekçesiyle düzeltilmesini istemiş.

Yeni ortaya çıkarılan belgelerde İsrail'in dördüncü Başbakanı Golda Meir de Filistin vatandaşlığı için başvuru yapan isimler arasında yer aldı. 67 bin başvuru arasında birçok politikacı, yazar ve sanatçının isimlerinin bulunduğu da belirtildi.

Belgelerde başvuru sahiplerinin büyük çoğunluğunu Nazi katliamlarından son anda kurtulmayı başaran Yahudilere ait olduğu savunuldu. Ele geçirilen tarihi belgelerin dijital ortama aktarılma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 11:33
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