Perde sırası Mimar Sinan'da

RIFAT BİLGİN/İSTANBUL MG Yapım ve PRD ortak yapımı olan belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, Genel Koordinatörlüğünü Bülent Günal, Proje Sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstlendi. Dökü-drama yöntemiyle çekilen 60 dakikalık belgeselde Mimar Sinan’ın çocukluğu, gençliği ve yaşlılık dönemi üç farklı oyuncu tarafından canlandırıldı. Çekimleri Ağırnas, İstanbul ve Edirne’de gerçekleşen belgeselde Mimar Sinan’ın hayatının bilinmeyen yönleri ve eserleri anlatılıyor. Belgeselin omurgasını ise Mimar Sinan’ın biyografisi olarak kabul edilen ve nakkaş-şair Mustafa Sai Çelebi tarafından kaleme alınan Tezkiretü’l Bünyan adlı eser oluşturdu. Belgesel Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği GENÇDES programı tarafından destekleniyor.

FESTİVALLERDE BOY GÖSTERECEK

Osmanlı coğrafyasına taştan imzasını atan Mimar Sinan’ın hayatının ve eserlerinin anlatıldığı belgesel uluslararası festivallerde de gösterilecek. ‘’Sadece Türk değil dünya mimarlık tarihine adını altın harflerle yazdıran bir dâhinin hayatını anlatmaya çalıştık” diyen yönetmen Mesut Gengeç, ‘’Yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ürünü olan Mimarların Piri Sinan belgeselinde pek çok soruya da cevap arıyoruz. Mimar Sinan’ın etnik kökeni neydi, eserlerinde Erciyes’in nasıl bir etkisi vardı, Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan 4911 numaralı el yazması Tezkiterü’l Bünyan’ın sayfa kenarlarına not düşen Mimar Sinan mıydı, Ayasofya’yı geçmek için neler yaptı, kendinden sonra gelecek nesillerden tek isteği neydi?.. Bu sorulara ve dahasına belgeselimizde cevap bulmaya çalıştık” dedi.