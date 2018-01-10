Perakendede toparlanma sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Perakende Satış Endeksleri’ne göre takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına nispeten yüzde 4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 3,2, gıda dışı satışlarında (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 6,6 artış görüldü.