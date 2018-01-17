Perakendecilerden veriye dayalı performans

Dünya lideri perakendecilerin ve AVM’lerin ziyaretçi trafik analizleri için tercih ettiği ShopperTrak, Sensormatic işbirliğiyle pazara girdi.

Mağaza maliyetleri her geçen gün artarken hem AVM’ler hem de perakendeciler müşteri trafiği, trafiğin satışa dönüş oranları ile mağaza performans yönetimlerini veriye dayalı yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Düşük performans gösteren lokasyonları belirliyor, müşteri yoğunluğuna göre yapılan doğru personel planlaması ile maliyetlerini kontrol altına alıyor, satışlarını artırıyorlar.