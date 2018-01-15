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Perakendeci istihdama omuz verdi

Büyüklüğü 900 milyar lirayı bulan perakende sektörü istihdama da önemli katkı sunuyor. 2 milyon kişiye iş imkanı sunan sektörün toplam istihdamdaki payı yüzde 13’ü geçiyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:21
Perakendeci istihdama omuz verdi

Perakende sektörü büyümesini sürdürürken, bu büyümenin ardında, tüketicilerin markalı ürünleri indirimli fiyatlardan alma arzusunun bulunduğu belirtildi. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Kubilay Özerkan, “Ortalamaları ele aldığımızda perakende sektörümüz ülke ekonomisinin 2 ila 2,5 katı büyüyor. Büyümenin ötesinde sektörümüz gıda ve giyim firmalarının gelirlerini arttırmalarına, kârlarını katlamalarına imkân tanıyor” dedi.

2018 PROJELER YILI OLACAK

Özerkan, perakendeciler için 2018’de en önemli konu başlıklarının dolar kuru ve üretim giderleri olacağını ifade etti. Özerkan, “Bu sene stok, nakit ve gider kontrolü ile ilgili anlık projeler ön planda olacak” dedi. 2018 hedeflerine de değinen Kubilay Özerkan, perakendenin tüketiciye en çok dokunan ve sosyoekonomik anlamda önemli rolü bulunan bir sektör olduğunu vurguladı. Özerkan, bu sene de sektörün yüzde 8 ila 10 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğünü paylaştı.

‘YENİ TÜKETİCİ’ KAVRAMI

Tabii tüketici eğilimlerinin yeniden şekillendiğini ifade eden Özerkan, şöyle konuştu: “Şu anda ‘yeni tüketici’ kavramı önemle ele alınıyor. Tüketicilerin ürünlerde kendi hikâyelerini ve beğenilerini görme temennileri bu kavramı mühim kılıyor. Perakendeciler de o yönde gereken adımları atıyor. Öte yandan; güvenilir araştırma şirketleri tüketici yolculuklarında Omnichannel (çok kanallı satış) payının katlanarak arttığını ifade ediyor. Bu anlamda dijital dönüşüm ile sektör yeni bir yöne ilerliyor. Dönüşen dünyada perakende sektöründe de dijitalleşmenin ön planda olduğu ve online alım satımların arttığı görülüyor.“

2 MİLYON KİŞİYE İŞ İMKANI

Perakende sektörünün büyüklüğünün 800 ila 900 milyar lira seviyelerinde olduğuna temas eden Kubilay Özerkan, açıklamaları şöyle sürdürdü: “Sektörde organize perakendenin geliri 270 milyar lirayı, payı yüzde 33’ü buluyor. Sektörümüz gelirlerini arttırdığı gibi 2 milyon eleman istihdam ediyor. Perakende, hizmet sektörünün istihdamında yüzde 25,6’lık, Türkiye toplamında da yüzde 13,6’lık bir payı elinde bulunduruyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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