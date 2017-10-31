Perakende sektöründe yabancı yatırım artmalı

Türkiye’de özellikle büyük kentlerde giderek çoğalan AVM’lere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkemiz bugün kentlerde toplam 393 Alışveriş Merkezi bulunuyor.

Akmerkez'in ilk kurucu müdürü olan uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi JLL'in Bölge CEO'su Avi Alkaş, Türkiye’de perakende sektörünün durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

10’uncu yılını dolduran İstinye Park'ı incelemek için kendilerinden özel çalışma turları isteyen yabancı profesyoneller bulunduğunu aktaran Alkaş, perakende sektörünün yabancı yatırımla büyüdüğünü, canlılığın devam etmesi için ise yabancı yatırımı cezbedecek ortamın oluşmasının gerekliliğini vurguladı.

TÜRKİYE GÖÇ ALAN BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİ

Türkiye'de perakende sektörünün durumunu değerlendiren Alkaş ''Türkiye'nin iç dinamiği sürüyor'' diyerek şunları söyledi;

''3 milyon Suriyeli aldık ve hepsini özümsedik. Bu insanlara iş de verdik. 800 bin çocuktan 450 binini okullara yerleştirdik. Türkiye göç veren bir ülke olmaktan komşusu sıkıntıya girdiğinde göç alan bir ülke konumuna geldi. Bu da Türkiye'nin büyümesine işaret. Çünkü Türkiye'ye bir güven vardı. Burada bir yatırım yaptıklarında kur riskinden az etkileneceklerini düşünüyorlardı. Çakma olmayan kontratlar vardı. Dövizle kredi alıp yatırım yapıyor, sonra kiraları TL'ye çevirelim dediğinizde yatırımın güvencesini bir anda ortadan kaldırıyorsunuz.''

Yabancı yatırımcıların halen ‘bekle-gör’ pozisyonunda olduğunu belirten Alkaş, yabancı yatırımcıların güven ortamı istediğini ve bu nedenle yabancı ilgisini çekebilmek için herkesin çalışması gerektiğini vurguladı.

ABD İLE YAŞANAN KRİZ SEKTÖRÜ ETKİLER Mİ?

ABD ile son dönemlerde yaşanan krizlerin perakende sektörü üzerinde olumsuz etkisinin olacağını ifade eden Alkaş ''Türkiye'nin bir an önce algısını değiştirmesi gerekiyor. Sektörümüz bir dönem çok ciddi yabancı sermaye çekti. Önce gözü pek Hollandalılar, ardından Alman fonları geldi. Amerikalıları pek cezbedemedik'' dedi.

COĞRAFYAMIZDA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR

''Bizim yakın coğrafyamızda inanılmaz fırsatlar var. Balkanlar bizi bekliyor'' diyen Alkaş ''Ortadoğu'da iş yapmaya başladık. Tekstil 'kullan at' dönemine geçti. Lojistiğin önemi giderek artıyor. Türkiye'nin önünde inanılmaz bir Afrika avantajı var. THY bizim için büyük bir avantaj. Yurt dışındaki markalı mağazalarımıza mal satmaya başladığımızda lojistik bağlantıları ve gümrük kapılarında bağlantılar çok önemli'' ifadelerini kullandı.

AFRİKA BÜYÜK FIRSAT

Çin’in danışmanlık almak ve Türk markası önerisi istediğini belirten Alkaş, Çinlileri Türkiye'ye çekmeye çalıştıklarını aktararak bu konuda şunları söyledi;

''Çin'in ilgilendiği Afrika pazarına atlamak için burası çok önemli bir kapı. 50 milyon Çinli turist projeksiyonu yapılıyor ancak buna biz yeterince hazırlanıyor muyuz? Çinli turistin yemek yiyebileceği çok az yer var. Bir diğer fırsat Afrika. Afrika pazarı çok ciddi bir fırsat ancak Laleli'de yaptığımız hataları burada yapmamalıyız. Burada topyekün bir seferberlik gerekiyor. Bugün benim ülkeme gelip benim markamdan alışveriş yapan turist, yarın kendi ülkesindeki benim ülkemin markasının mağazasından daha kolay alışveriş yapacaktır."

4. NESİL AVM'LER GELİYOR

Alkaş, Londra Oxford Street’i örnek göstererek AVM'lerde de 4'üncü neslin geldiğini ifade etti. İstiklal caddesinin de bu yapıya dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Alkaş, 4.nesil AVM’lerin caddelerden oluştuğuna işaret etti.

ERBİL'DE 3 AVM AÇTIK

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil'de 3 tane AVM kurduklarını belirten Alkaş şunları söyledi;

''Kerkük için bir projeye çalışıyoruz bu günlerde. Fakat bölge karışık. Adamlarımız orda ama biz gidemiyoruz. Bölge illa ki bir dengeye gelecek. Yakın pazarlarda Türk firmalar için çok büyük fırsatlar olduğuna inanıyorum.'' (dunya.com)