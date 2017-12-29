Perakende sektörü 2018 yılında çift haneli büyüme yakalayacak

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, olağanüstü gelişmelerle karşılaşmamaları halinde 2018’de perakende sektöründe çift haneli büyüme beklediklerini bildirdi.

Perakende sektörünün 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaşan Öncel, BMD üyesi 410 markanın yurt içinde 393, AVM ve caddelerde de yaklaşık 70 bin mağazası bulunduğunu söyledi. Üye markaların yurt dışında önemli işlere imza attığını belirten Öncel, “100 BMD markasının 108 ülkede 3 bin 150 mağazası ve 11 bin 500’e yakın satış noktası var. BMD üyesi markalarımız 2017’ye başlarken Türkiye genelinde yaklaşık 375 bin kişiyi istihdam ediyordu. Bu yılın sonunda bu sayı 400 bine ulaştı. Yani bu yıl 25 bin yeni istihdam sağlamış olduk. Aslında yıla başlarken 65-70 bin yeni istihdam sağlayacağımızı öngörüyorduk. Ancak organize perakende için büyük önem arz eden turist sayısında istediğimiz noktaya gelemedik. Markalarımız, yatırım maliyetlerinde oluşan ek yük nedeniyle bazı noktaları için planladıkları yatırımlar konusunda çekimser kaldı. Yurt içindeki yavaşlamanın aksine yurt dışındaki mağaza yatırımlarımız artarak devam etti. 2017’ye başlarken 2 bin 500 civarında olan yurt dışı mağaza sayımızı 11 ayda 3 bin 150’ye taşıdık” açıklamasında bulundu.