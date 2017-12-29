Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Perakende sektörü 2018 yılında çift haneli büyüme yakalayacak

BMD Başkanı Sinan Öncel, olağanüstü gelişmelerle karşılaşmamaları halinde 2018’de perakende sektöründe çift haneli büyüme beklediklerini bildirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 10:24
Perakende sektörü 2018 yılında çift haneli büyüme yakalayacak

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, olağanüstü gelişmelerle karşılaşmamaları halinde 2018’de perakende sektöründe çift haneli büyüme beklediklerini bildirdi.

Perakende sektörünün 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaşan Öncel, BMD üyesi 410 markanın yurt içinde 393, AVM ve caddelerde de yaklaşık 70 bin mağazası bulunduğunu söyledi. Üye markaların yurt dışında önemli işlere imza attığını belirten Öncel, “100 BMD markasının 108 ülkede 3 bin 150 mağazası ve 11 bin 500’e yakın satış noktası var. BMD üyesi markalarımız 2017’ye başlarken Türkiye genelinde yaklaşık 375 bin kişiyi istihdam ediyordu. Bu yılın sonunda bu sayı 400 bine ulaştı. Yani bu yıl 25 bin yeni istihdam sağlamış olduk. Aslında yıla başlarken 65-70 bin yeni istihdam sağlayacağımızı öngörüyorduk. Ancak organize perakende için büyük önem arz eden turist sayısında istediğimiz noktaya gelemedik. Markalarımız, yatırım maliyetlerinde oluşan ek yük nedeniyle bazı noktaları için planladıkları yatırımlar konusunda çekimser kaldı. Yurt içindeki yavaşlamanın aksine yurt dışındaki mağaza yatırımlarımız artarak devam etti. 2017’ye başlarken 2 bin 500 civarında olan yurt dışı mağaza sayımızı 11 ayda 3 bin 150’ye taşıdık” açıklamasında bulundu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 10:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha
    1. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber..
    2. Çad'dan müthiş jest! ABD..
    3. İslam Deccalı F. Gülen
    4. Uluslararası ajanslar ‘son dakika’..
    5. Öğrenciler not peşinde koşmaktan..
    6. Netanyahu Kudüs için rüşvet verecek
    7. Suudi Arabistan'dan flaş 'Mekke'..
    8. Antalya'da günde 50 kilometre..
    9. Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! 2..
    10. Amerika İstanbul Başkonsolosluğu’na..
    11. İzmir'deki cinayet 5 yıldır çözülemedi
    12. Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu’ya hızlı..
    13. Tüfenkci: Biz görevimizi yapmak..
    14. Beylikdüzü'nde dehşet! İki kadını vurup
    15. Diyarbakır ve Siirt'te 23 sanığa..
    16. Kars'ta 660 kilo ağırlığındaki trafoyu..
    17. Arap turistler akın ediyor! Saati 200..
    18. Perakende sektörü 2018 yılında çift..
    19. Kritik veriler açıklandı: İkisi de..
    20. Dünyanın gözü 4 şehrimizde
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı