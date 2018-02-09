Perakende satış hacmi yüzde 5.4 artış kaydetti
2017 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, yüzde 5,4 arttı.09 Şubat 2018 Cuma 10:03
Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,2 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydetti. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1 azalış gösterirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,4 yükseldi.
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