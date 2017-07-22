Pepe'nin yanına Inter'den yıldız stoper!

Transfer döneminin açılmasından itibaren savunmaya oyuncu bakan ve Domagoj Vida başta olmak üzere birçok oyuncuyu gündemine alan Kartal'ın son hedefi Inter forması giyen Miranda oldu.

Manchester City'nin yıldızı Kolarov'un Roma ile el sıkışması, Mangala için de diğer takımların daha cazip teklifler yapmasının ardından rotayı İtalya'ya kıran Siyah-Beyazlı kurmaylar, Brezilyalı stoper ve İnter ile ilk temasını gerçekleştirdi...

ALACAKLARINA KARŞILIK BONSERVİSİNİ İSTEYECEK

İnter ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Beşiktaş, bonservis konusunda da cebinden para çıkarmayacak.

Miranda'nın, İnter yetkilileri ile görüşüp alacaklarına karşın bonservisini isteyeceği ve bunda da bir sorun yaşanmayacağının garantisini Siyah-Beyazlı yöneticilere verdiği öğrenildi.

Gelinen son noktada Miranda'nın, bonservis sorununu çözer çözmez Beşiktaş'a imza atacağı ve transferin açıklanacağı bildirildi.