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Pepe'nin yanına bir dünya yıldızı!

Savunma için Mangala’ya yeni bir teklif yapmaya hazırlanan yönetimin İnter’in Brezilyalı stoperi Miranda ile de temasa geçtiği ileri sürüldü..

23 Temmuz 2017 Pazar 11:42
Pepe'nin yanına bir dünya yıldızı!

Stoper konusunda temaslar devam ediyor. Pepe'ye kaliteli bir eküri arayan yönetimin, önceliği olan Eliaquim Mangala konusunda Manchester City ve oyuncuya yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fransız oyuncu için birçok takımın devrede olması nedeniyle alternatifleri de hazırda tutan Beşiktaş için son iddia ise İtalya'dan geldi.

MİRANDA İDDİASI

Yönetimin, İnter ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Miranda için devreye girdiği ifade edildi. 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve bonservisini alacaklarına karşılık bedelsiz almak için uğraştığı belirtildi.

MİNA SÜRPRİZDE

River Plate'in Ekvadorlu stoperi Arturo Mina da alternatif listedeki yerini koruyor. La Nacion, River'ın 26 yaşındaki savunmacı için C. Porteno'nun teklifini kabul etmediğini yazdı. Mina için Beşiktaş'ın Rus kulüpleri ile çekiştiği bildirildi.

Kaynak:Fotomaç

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:42
  1. miranda
  2. Beşiktaş
  3. inter
  4. Pepe
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