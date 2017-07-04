Pepe'nin tweeti sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'ın transferini bitirmek üzere olduğu Portekizli yıldız Pepe'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.04 Temmuz 2017 Salı 17:30
Beşiktaşlılar Real Madrid'den ayrılan Pepe'nin transferinin sonuçlanmasını beklerken Portekizli yıldızdan dikkat çekici bir tweet geldi.
34 yaşındaki oyuncu Lizbon'dan paylaştığı mesajında eşiyle olan fotoğrafını paylaşırken "Yükleniyor" ifadesini kullandı. Bu arada Pepe'nin beyaz, eşinin de siyah giyinmesi Beşiktaş taraftarının gözünden kaçmadı.
Öte yandan Pepe'nin attığı tweetin altına başka takım taraftarlarının da yorum attığı görüldü. Siyah beyazlı taraftarlar atılan o mesajlara da tepki gösterdi.
Pepe'nin bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi beklenirken Portekizli futbolcunun yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı, 1.5 milyon Euro da imza parası alacağı iddia ediliyor.