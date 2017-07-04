Pepe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Beşiktaşlılar Real Madrid'den ayrılan Pepe'nin transferinin sonuçlanmasını beklerken Portekizli yıldızdan dikkat çekici bir tweet geldi.

34 yaşındaki oyuncu Lizbon'dan paylaştığı mesajında eşiyle olan fotoğrafını paylaşırken "Yükleniyor" ifadesini kullandı. Bu arada Pepe'nin beyaz, eşinin de siyah giyinmesi Beşiktaş taraftarının gözünden kaçmadı.

Öte yandan Pepe'nin attığı tweetin altına başka takım taraftarlarının da yorum attığı görüldü. Siyah beyazlı taraftarlar atılan o mesajlara da tepki gösterdi.