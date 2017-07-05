Pepe'nin takipçi sayısı Beşiktaş'tan fazla

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli stoper Pepe, sosyal medyanın birinci gündem maddesi oldu. 34 yaşındaki stoperin transferi sonrası sosyal medyada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Bunlardan bir tanesi de Pepe'nin Twitter takipçi sayısının Beşiktaş'ın resmi hesabından fazla olması. Yıldız futbolcunun Twitter'da yaklaşık 3 milyonluk takipçisi bulunuyor. Beşiktaş'ın resmi hesabını takip eden kişi sayısı ise 2.5 milyon civarında.