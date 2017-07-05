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Pepe'nin takipçi sayısı Beşiktaş'tan fazla

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı dünya yıldızı Pepe, sabah saatlerinde İstanbul'a indi. Coşkulu bir taraftar topluluğu tarafından karşılanan futbolcu sosyal medyanın da birinci gündem maddesi oldu. Pepe ile ilgili Twitter'da ise dikkat çekici bir detay gözlerden kaçmadı. Buna göre Portekizli oyuncunun Twitter'daki takipçisi sayısı Beşiktaş'ın kinden oldukça fazla.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:45
Pepe'nin takipçi sayısı Beşiktaş'tan fazla

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli stoper Pepe, sosyal medyanın birinci gündem maddesi oldu. 34 yaşındaki stoperin transferi sonrası sosyal medyada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Bunlardan bir tanesi de Pepe'nin Twitter takipçi sayısının Beşiktaş'ın resmi hesabından fazla olması. Yıldız futbolcunun Twitter'da yaklaşık 3 milyonluk takipçisi bulunuyor. Beşiktaş'ın resmi hesabını takip eden kişi sayısı ise 2.5 milyon civarında.

  • Öte yandan Pepe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maç sayısı da siyah beyazlılardan daha fazla. Portekizli stoper kariyeri boyunca Beşiktaş'ın iki katından daha fazla Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. (36-89)

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:45
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Twitter
  4. Portekiz
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