Pepe'nin imza fotoğrafında dikkati çeken detay

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'nin transferinde yıldız oyuncuya giydirilen forma sosyal medyada çok tartışılan konular arasına girdi.

Transferi, Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyuran siyah beyazlı ekip, Portekizli oyuncunun üzerine giydirdiği iki yıldızlı Beşiktaş formasına bazı siyah beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Bu sene 15. şampiyonluğunu kazanıp armasına 3. yıldızı takan Beşiktaş, yaptığı bu ihmalle sosyal medyada gündem oldu.