Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pepe'nin imza fotoğrafında dikkati çeken detay

Beşiktaş Kulübü'nün yeni transferi Pepe'yi Instagram adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Büyük ilgi gören bu haberde Pepe'nin üzerindeki iki yıldızlı Beşiktaş forması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada bazı Beşiktaşlı taraftarlar Pepe'ye '3 yıldızlı' forma giydirilmemesine tepki gösterdi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:13
Pepe'nin imza fotoğrafında dikkati çeken detay

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'nin transferinde yıldız oyuncuya giydirilen forma sosyal medyada çok tartışılan konular arasına girdi.

Transferi, Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyuran siyah beyazlı ekip, Portekizli oyuncunun üzerine giydirdiği iki yıldızlı Beşiktaş formasına bazı siyah beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Bu sene 15. şampiyonluğunu kazanıp armasına 3. yıldızı takan Beşiktaş, yaptığı bu ihmalle sosyal medyada gündem oldu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:13
  1. Beşiktaş
  2. Pepe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler ABD'de
    1. Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler..
    2. Rusya ve Çin arasında 10 Milyon..
    3. Rum meclisi birbirine girdi
    4. Katar'dan flaş karar! İnadına artırıyor
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Pepe Beşiktaş'ta!
    7. Pepe'nin imza fotoğrafında dikkati..
    8. Ermenistan'dan Azerbaycan köylerine..
    9. Verilen süre bitiyor... Katar: Savaşa..
    10. Müslüman belediye başkanı ırkçıyı..
    11. Ermenistan ordusunun ateşinde iki..
    12. Bozuk saat misali... Feyzioğlu'ndan..
    13. Darbeci Mısır'dan Ohal kararı
    14. Jandarma yakaladı: 42 bin lira ceza..
    15. İnsanı hayır yapmaktan alıkoyan 7 engel
    16. Türkiye'den Kuzey kore açıklaması
    17. Eren Erdem'den fotoğraflar için ilginç..
    18. Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin..
    19. Şehitlerden bile hesabı sorulan günah
    20. Midesinden 79 bin avro çıktı
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
    CHP'de büyük şok! Bylock kullanıcısı çıktı!
    CHP'de büyük şok! Bylock kullanıcısı çıktı!