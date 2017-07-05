Pepe'nin imza fotoğrafında dikkati çeken detay
Beşiktaş Kulübü'nün yeni transferi Pepe'yi Instagram adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Büyük ilgi gören bu haberde Pepe'nin üzerindeki iki yıldızlı Beşiktaş forması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada bazı Beşiktaşlı taraftarlar Pepe'ye '3 yıldızlı' forma giydirilmemesine tepki gösterdi.05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:13
Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'nin transferinde yıldız oyuncuya giydirilen forma sosyal medyada çok tartışılan konular arasına girdi.
Transferi, Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyuran siyah beyazlı ekip, Portekizli oyuncunun üzerine giydirdiği iki yıldızlı Beşiktaş formasına bazı siyah beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Bu sene 15. şampiyonluğunu kazanıp armasına 3. yıldızı takan Beşiktaş, yaptığı bu ihmalle sosyal medyada gündem oldu.
@Besiktas bu sene ? pic.twitter.com/RCTALmvQmg— Pepe (@officialpepe) 4 Temmuz 2017