Pepe'nin Beşiktaş'ı isteme nedeni belli oldu

Pepe'nin Beşiktaş'ı PSG'nin önünde tuttuğu belirtildi. Yönetim ise dünyaca ünlü yıldızın 2 yıl için istediği 11 milyon euroyu 8'e çekmeye çalışıyor.

Ricardo Quaresma, Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'yla sahada olabilmek için Çin'den gelen 10 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti… Tecrübeli oyuncunun yakın arkadaşı Pepe'nin de aynı nedenle siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Yıldız futbolcunun, menajerine "Dünya Kupası'na katılmak benim için çok önemli. Bu yüzden sürekli oynayacağım ve mutlu olacağım bir kulübe gitmek istiyorum. Quaresma ve Guti, bana Beşiktaş'ın profesyonel bir kulüp olduğunu söylerken, taraftarına övgüler yağdırdı. İstanbul da harika bir şehir. Bu nedenle Beşiktaş benim için Paris Saint-Germain'den daha iyi bir tercih" dediği belirtildi.

VİDA'YA 12 MİLYON EURO VERECEĞİMİZE…

Pepe'nin Beşiktaş'a yeşil ışık yakmasının ardından, gözler taraflar arasındaki pazarlıklara çevrildi. Brezilya asıllı Portekizli yıldızın, 2 yıllık anlaşma karşılığında imza parası da dahil 11 milyon euro talep ettiği, transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner ve menajer Ahmet Bulut tarafından Başkan Fikret Orman'a iletildi. Oyuncuyu 8 milyon Euro civarında bir rakama kadroya katmayı planlayan Beşiktaş yönetim kurulunun ise, "Vida'nın bonservisiyle birlikte 2 yıl için maliyeti 12 milyon Euro. Üstelik bu kadar para vereceğimiz bir oyuncu sözleşmesi bitince serbest kalabilir. Onun yerine daha az maliyetle 10 yıldır Real Madrid tecrübesi olan, üst düzey kaliteye sahip Pepe'yi alalım" düşüncesinde olduğu gelen bilgiler arasında. Başkan Fikret Orman, yönetici Umut Güner ve menajer Ahmet Bulut'un bayram sonrası oyuncunun menajeri Mendes ile masaya oturması bekleniyor.