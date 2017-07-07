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Pepe sağlık kontrolünde şaşkına çevirdi!

Pepe’nin sağlık kontrolünü bizzat yapan ve her aşamasında yanında bulunan kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, 34 yaşındaki yıldızın fizik olarak çok iyi düzeyde olmasına şaşırdı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:56
Pepe sağlık kontrolünde şaşkına çevirdi!

Real Madrid’de yaşadığı muhteşem 10 sezonun ardından büyük uğraşlar sonunda Beşiktaş’a kazandırılan Pepe transferi büyük ses getirirken Portekizli yıldızın 34 yaşında olmasına karşın fizik olarak da çok iyi bir durumda olması şaşkınlık yarattı.

Pepe’nin sağlık kontrolünü bizzat yapan ve her aşamasında yanında bulunan kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Pepe’nin hiçbir sakatlığı yok. Konfederasyonlar Kupası yeni bittiği içinde de çok sağlam ve hazır geldi. Fizik olarak durumu süper... Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış. Zaten bakmasa bugüne kadar Real Madrid’de nasıl oynardı? Hiçbir sıkıntısı yok. Lige hazır bir şekilde girer.”

Öte yandan ülkesine giden Pepe tatilin ardından geri dönecek ve takımla çalışmalara başlayacak.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:56
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